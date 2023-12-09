Авиакомпания «Волга-Днепр» подала в суд на правительство Канады из-за санкций

Российский авиаперевозчик «Волга-Днепр» подал в суд на канадское правительство из-за ограничительных мер, наложенных на компанию. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Волга-Днепр» требует от федерального суда признать санкции Канады против нее недействительными», — отмечается в материале.

Согласно информации издания, авиакомпания утверждает, что ее добавили в санкционный перечень по ошибке, так как она не имеет отношения к началу специальной военной операции (СВО).

Как указывается в статье, федеральный суд сможет определить дальнейшую судьбу тяжелого грузового самолета Ан-124 «Руслан», принадлежащего перевозчику, который застрял в Торонто с тех пор, как Канада закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов в феврале прошлого года.

До этого руководитель «Росавиации» Александр Нерадько заявил, что самолет, арестованный в Торонто больше года назад, вез гуманитарный груз по просьбе правительства Канады.

Ранее Канада ввела санкции на импорт российской алмазной «ювелирки».