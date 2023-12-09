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Экономист рассказал, как выбрать иностранную валюту для сбережений

Экономист Зарипов посоветовал россиянам вкладываться в юань и гонконгский доллар

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Depositphotos

Традиционное вложение сбережений в доллар, евро и швейцарский франк несет для россиян большие риски. Не исключено, что активы в «недружественных» валютах могут быть заморожены. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов.

Он добавил, что российские банки ввели или вводят комиссии за операции с такими валютами и другие ограничения.

«Перед покупкой зарубежной валюты надо определиться с целью. Если валюта нужна для расчетов в определенный период времени — бизнес-поездка, туризм, следует купить сумму, которая потребуется, или с небольшим запасом. Если валюта используется для формирования накоплений, нужно выбирать стабильные иностранные валюты, не сильно подверженные девальвации. В данной ситуации, кроме китайского юаня, можно рассмотреть вложения в гонконгский доллар и дирхам ОАЭ», — прокомментировал экономист.

Он пояснил, что эти валюты достаточно стабильны, а также на них растет спрос у российских компаний на фоне активизации сотрудничества России с ОАЭ и Гонконгом. По мнению Зарипова, казахстанские тенге, турецкие лиры или индийские рупии сейчас покупать не стоит: они обладают повышенной волатильностью. А рупии нельзя вывозить из Индии.

Экономист посоветовал россиянам хранить большую часть сбережений в рублях, а лишь небольшую часть — в иностранной валюте, лучше в нескольких: юанях, гонконгских долларах и дирхамах ОАЭ. Лучше инвестировать не напрямую в иностранные валюты, а покупать номинированные в них ценные бумаги или замещающие облигации, добавил он.

«Доллар США достаточно резко теряет свое лидерство в кошельке россиян. И достаточно быстро — в 2024-2025 году — при продолжающихся санкциях и схожих политических условиях россияне откажутся от доллара, заместив его стабильными валютами дружественных стран», — заключил он.

Старший банкир ВЭБ.РФ, бывший замминистра финансов России Сергей Сторчак в интервью «Газете.Ru» заявил, что сейчас предпосылок отказа от доллара США немного.

Ранее стало известно, какая страна может внести вклад в дедолларизацию.

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