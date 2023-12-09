Аналитики спрогнозировали новый уровень ключевой ставки ЦБ

Центробанк РФ на заседании совета директоров 15 декабря повысит ключевую ставку с 15% до 16%. Такой консенсус-прогноз дала газета «Известия» на основе опроса 16 представителей финансового рынка. 11 из них назвали рост ключевой ставки на 100 базисных пунктов базовым сценарием.

Снижения не допустил ни один аналитик. Только два опрошенных банка не исключили ее сохранение на уровне 15% — ПСБ и банк «ДОМ.РФ», а в «Зените» и «Абсолют-банке» сочли вероятным повышение ключевой ставки до 17%.

Рост цен в России и ее экономики, а также падение стоимости нефти и ослабление курса рубля к мировым валютам — так аналитики объяснили свой прогноз по ключевой ставке.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Анатолий Трифонов сказал «Газете.Ru» 18 ноября, что ЦБ 15 декабря повысит ключевую ставку до 16%. Есть риски превышения инфляцией уровня в 7,5% уже в начале декабря, сказал эксперт. То есть будет преодолен потолок годовой инфляции, который спрогнозировал ЦБ на 2023 год.

ЦБ на заседании 27 октября четвертый раз подряд повысил ключевую ставку — на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Регулятор объяснил свое решение высокими темпами текущей инфляции. Банк России пересмотрел прогноз по росту цен в стране по итогам этого года. Годовая инфляция, по оценкам ЦБ, составит 7-7,5% в 2023 году вместо ранее ожидавшихся 6-7%. Что делать вкладчикам и заемщикам в моменте — в нашем материале.

Ранее аналитик спрогнозировал рост ставок по вкладам в декабре.