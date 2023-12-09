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В США заявили о потере интереса к люксовым швейцарским часам

Bloomberg: крупнейший бум швейцарских люксовых часов подходит к концу

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Крупнейший за всю историю бум швейцарских часов класса люкс подходит к концу. Об этом пишет Bloomberg.

В течение трех лет, с начала пандемии коронавируса, к этой отрасли наблюдался высокий всплеск интереса, как можно больше людей захотели надеть на запястья роскошные механические наручные часы от знаковых швейцарских брендов (Audemars Piguet, Patek Philippe, Rolex). Так, в 2022 году экспорт швейцарских люксовых часов побил рекорды — их было продано почти на 25 млрд франков ($28,5 млрд).

Однако ряд трудностей, например, более высокие процентные ставки и неустойчивый экономический рост прекратили ажиотаж к такой роскоши.

Спад в сфере часового бизнеса стал очевидным в ноябре, когда владелец Cartier Richemont сообщил о результатах за полугодие. Они показали снижение продаж часов на 3% и на 17% в Северной и Южной Америке.

Экспорт швейцарских часов сократился в июле впервые за более чем два года, а средний рост в последние месяцы значительно отстал от темпов первого полугодия. Стоимость подержанных часов также падает, это наблюдается уже более года, рассказал Bloomberg.

Ранее в Казани таможенники обнаружили под одеждой пассажира шесть часов Rolex.

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