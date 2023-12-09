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Власти Эстонии хотят осложнить России судоходство на Балтике

«Известия»: Таллин хочет расширить зону влияния в Финском заливе

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Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters

Министерство обороны Эстонии намерено подготовить законопроект, согласно которому сможет останавливать и досматривать российские корабли за пределами своих территориальных вод. Об этом пишут «Известия».

По словам главы юридического отдела министерства обороны Лаури Крийса, эстонские пограничники смогут пресекать различные нарушения в области иммиграции, санитарной сферы, защиты исторических объектов.

Чиновник добавил, что пограничники получат право останавливать и досматривать не только суда-нарушители, но и те плавсредства, которые вызовут подозрение.

«Фактически речь пойдет об ограничении работы российских портов, попытке запереть Россию в Финском заливе», — говорится в публикации.

До этого военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения о том, что Великобритания отправит военные корабли в Балтийское море для защиты подводной инфраструктуры.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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