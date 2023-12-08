Названы самые богатые семьи в мире в 2023 году

В 2023 году самой богатой семьей в мире, по версии Bloomberg, стала правящая династия ОАЭ аль Нахайян с состоянием в $305 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации сообщается, что в список самых богатых семей также попали основатели сети магазинов Walmart Уолтоны и владельцы люксового бренда Hermes семья Эрмес.

Агентство подчеркивает, что владельцы сети Walmart и правящая династия шейхов и эмиров Катара впервые попали в рейтинг.

Отмечается, что в сумме 25 самых богатых семей мира прибавили 1,5 триллиона долларов за 2023 год, что на 43% выше, чем состояние богатейших семей в прошлом году.

До этого стало известно, что совокупное состояние 10 самых богатых людей в мире по версии американского журнала Forbes по итогам октября составило $1,32 трлн, за месяц сократившись почти на $50 млрд.

Генеральный директор компании SpaceX и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск продолжает занимать первую строчку в соответствующем рейтинге. При этом в октябре акции другой его компании — Tesla — упали на 20%. В результате бизнесмен лишился $35 млрд, что эквивалентно 14% общего состояния миллиардера.

Ранее Bloomberg рассказал, сколько заработали самые богатые люди в России с начала 2023 года.