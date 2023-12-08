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Генпрокуратура проверит рост цен на куриные яйца

Генпрокурор Краснов поручил проверить производителей РФ после роста цен на яйца

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Михаил Климентьев/РИА Новости

По поручению генерального прокурора России Игоря Краснова организованы проверки по пресечению нарушений при ценообразовании. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в Telegram.

Отмечается, что в ведомстве прошло очередное заседание межведомственной экспертной группы по противодействию картелям с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.

Прокурорам регионов России поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами проверить деятельность производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год выросла более чем на 40%.

В Генпрокуратуре заверили, что по итогам проверок по всем зафиксированным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты прав россиян от необоснованного роста цен.

На этой неделе первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев заявил, что куриному яйцу могут придать статус стратегического продукта, чтобы ввести жесткое госрегулирование и механизмы субсидирования.

Ранее ФАС предложила сетям ограничить наценки на яйца.

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