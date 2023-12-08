В екатеринбургском ТРЦ стоимость парковки подняли до 10 тысяч рублей за час из-за непогоды

В екатеринбургском торгово-развлекательном центре «Академический» на период штормового предупреждения и заморозков стоимость парковки для автомобилей составила до 80 тысяч рублей за ночь. Об этом сообщает Ura.ru.

«В целях обеспечения наличия свободных парковочных мест для посетителей торгового центра, на период действия штормового предупреждения о заморозках, в ТРЦ Академический изменился тариф парковки», — заявили представители ТРЦ в соцсети.

С 00.00 до 08.00 часов стоимость парковки составила 10 тысяч рублей в час. То есть, за ночь речь шла о 80 тысячах рублей.

При этом для посетителей кинотеатра и ресторана правила парковки остались прежними.

В октябре этого года депутат Государственной думы Евгений Федоров предложил на федеральном уровне утвердить в России единые льготы и условия тарификации платных парковок.

Сейчас тарифы и условия предоставления льгот на пользование платным паркингом города определяют самостоятельно. Из-за отсутствия федерального регулирования этой сферы в разных городах цены могут довольно сильно различаться, отметил парламентарий.

Ранее Минтранс утвердил рекомендации по расчету цен на платных парковках.