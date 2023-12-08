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Стало известно, сколько россиян планируют поездки в новогодние праздники

Доля россиян, планирующих поездки на новогодние праздники, выросла на 50% за год

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Почти треть опрошенных россиян — 28,9% — запланировали поездки на предстоящие новогодние праздники. В прошлом году в путешествии в начале года были только 19,2%. Это следует из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir (результаты есть у «Газеты.Ru»).

Остаться дома в этом году решили 71,1% респондентов.

Многие из тех, кто отправятся в поездку, собираются организовать себе полноценный туристический отдых. О соответствующих планах заявили 15,5% опрошенных против 11,4% в прошлом году.

Наибольшей популярностью на предстоящие праздники пользуются экскурсионные поездки по России, их выбрали 5,8% планирующих путешествие. Далее идут российские горнолыжные и морские курорты – по 3,9% и 3,4% соответственно. Наконец, 2,4% респондентов отдали предпочтение пляжному отдыху за рубежом. Остальные не ответили на вопрос, куда собираются поехать.

Отвечая на вопрос «Куда вы ездили на прошлые новогодние праздники?», экскурсионный отдых по России назвали 4,2% участников исследования, горнолыжный – 2,4%, на море внутри страны – 3,6% и на море за рубежом – 1,2%.

«Популярность почти всех видов туризма заметно выросла, за исключением отечественных морских курортов, чья доля за год осталась стабильной. При этом самый распространенный формат новогодней поездки у россиян – это визит к родственникам или друзьям: его в своих планах упомянули 26,2% опрошенных. Любопытно, что только 14,5% респондентов воспользовались этой возможностью на прошлые новогодние каникулы. Почти столь же популярны поездки за город: на них пришлось 23,8% ответов. Эта доля по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Остальные участники пока не определились с планами», — прокомментировали в пресс-службе платформы.

Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела опрос в ноябре 2023 года. В нем приняли участие 2 тыс. человек по всей России в возрасте от 18 лет. 

Ранее «Газета.Ru» назвала девять городов, куда можно дешевле всего улететь на новогодние праздники.

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