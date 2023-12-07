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Немецкий танкер доставил на базу ВМФ США нефтепродукты из России

Танкер ФРГ вопреки эмбарго доставил на базу ВМФ США нефтепродукты из России

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Представитель «Института Черноморских стратегических исследований» и издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что танкер AVENCA немецкой компании СST привез из Новороссийска 50 тысяч тонн нефтепродуктов на базу Военно-морского флота США Норфолк.

Согласно сообщению Клименко, танкер под флагом Либерии вышел из порта Новороссийска 13 ноября и прибыл в Норфолк 7 декабря. При этом он отметил, что Евросоюз запретил своим компаниям покупать российские нефтепродукты и переправлять их морем в любые страны мира.

Норфолк является главной базой флота США и самой крупной военной гаванью в мире. На ней размещается 75 кораблей, включая авианосцы, а также 134 самолета, склады с боеприпасами и горючим.

До этого минфин США призвал страны G7 и Австралию усилить контроль за соблюдением правил торговли российской нефтью. По мнению американского ведомства, Россия продает нефть дороже лимита в $60 за баррель, установленного западными санкциями. Как сообщало издание Axios со ссылкой на служебную записку, замглавы минфина США Уолли Адейемо призвал партнеров «скорректировать подход» и жестче следить за выполнением ценового потолка.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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