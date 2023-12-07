В Госдуме предложили лишить россиян солнечного света в квартирах

В Госдуму внесут законопроект об отмене требований к инсоляции (естественному освещению жилых помещений. — прим. «Газеты.Ru»). Об этом сообщает газета «Известия».

Авторы документа считают нормы об инсоляции устаревшими, пишет издание. Действующие строительные правила обязывают возводить дома с определенным уровнем солнечного света, поскольку он оказывает антимикробное воздействие, отметил руководитель архитектурного бюро Archinform, профессор Международной академии архитектуры, бывший главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев. Однако, по мнению разработчиков закона, россияне могут решить эту проблему при помощи кондиционеров и ультрафиолетовых ламп.

Но его коллега архитектор-девелопер, основатель бюро Stankevich.design и архитектурного бренда DOMKO Сергей Станкевич считает, что в настоящее время многие нормы в строительстве устарели. Из-за требований к инсоляции застройщики вынуждены увеличивать расстояние между домами и стоимость жилья. По словам эксперта, отказ от этих норм позволит возводить нестандартные здания.

В то же время сенатор Александр Башкин раскритиковал идею отмены норм по инсоляции, напомнив о важности естественного освещения для здоровья. Он отметил, что под воздействием солнца вырабатываются гормоны и витамин D.

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