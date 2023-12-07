Глава ВТБ не ждет, что доллар до конца года вернется к 100 рублям

Глава ВТБ Андрей Костин не ждет, что доллар до конца текущего года вернется к 100 рублям. Об этом он заявил в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!», передает РИА Новости.

По словам финансиста, он не видит базовых оснований для укрепления российской валюты. Он считает, что рубль до конца года не достигнет значения в 100 руб. По мнению Костина, российская валюта будет находиться на уровне 90-90+ руб. за $1.

Он также указал, что не видит угрозы дальнейшей девальвации рубля, он должен найти свой уровень равновесия. Как полагает глава ВТБ, вклад снижение курса российской валюты в инфляцию не так уж велик.

6 декабря российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что за последний год количество транзакций в китайских юанях удвоилось на фоне санкционной политики США и Евросоюза.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев до этого сказал «Газете.Ru», что пределом укрепления доллара в декабре станет уровень 93-95 рублей, евро — 102-105 рублей.

Ранее инвестстратег спрогнозировал укрепление курса доллара.