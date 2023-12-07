В России построят первый отель в условиях вечной мерзлоты

В Арктике до конца 2026 года планируют построить первый в России туристический комплекс для внутренних и международных туристов — на сложном скальном рельефе с видом на Баренцево море. Инвестиции в проект составят около 2 млрд рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент инвестиционного холдинга VIRIDIAN, в состав которого входит компания «Ягель Вилладж», Александр Шмаков.

Он уточнил, что цель проекта — развитие туристического потенциала Арктики. По словам Шмакова, Арктика должна стать новым всесезонным курортом, и регион обладает для этого всем необходимым.

«Внутренний туризм кратно вырос в последнее время. Эта цифра будет увеличиваться и дальше. Кольский полуостров и Териберка стали популярны после фильма «Левиафан». Арктика привлекает по многим причинам — Северное сияние, киты, обилие морепродуктов, рыбалка. Мы рассчитываем, что международный туризм в Арктике также будет активно развиваться, прежде всего за счет потока граждан из стран Азии, БРИКС (Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики, с ними подписано безвизовое соглашение у России) и Ближнего Востока. Ждем кратного увеличения внутреннего и внешнего туризма в дальнейшем», — подчеркнул Шмаков.

Он уточнил, что у Арктики есть свои плюсы в любой сезон. Например, зимой Северное сияние можно наблюдать два-три раза в неделю.

«Чтобы понять Арктику, надо минимум четыре раза туда приехать. Первый раз я был там в 1998 году в 10 лет и с тех пор — более 30 раз. Арктика никого не оставляет равнодушным. В Арктику я верю», — отметил Шмаков.

Он добавил, что на сегодняшний день в регионе есть логистические проблемы, которые призван решить туристический проект компании. По словам собеседника, девелоперский проект в поселке Лодейное (новой части Териберка) объединяет отель на 120 номеров и туристический хаб. Площадь участка составляет 9 га, застройки — 5 тыс.квадратных метров.

Шмаков уточнил, что рамках туристического хаба будет реализован фуд-маркет с традиционной кухней из локальных продуктов, а также большой уникальный термальный комплекс с возможностью окунуться в Баренцево море и первый в России музей китов – в рамках Арктического форума компания подписала меморандум о сотрудничестве с Музеем защиты китов. На территории отеля будет функционировать ресторан с блюдами из местной кухни в современной интерпретации для всех посетителей хаба.

Арктика примыкает к Северному полюсу и включает окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Ранее сообщалось, что более 100 проектов по созданию значимых объектов социальной сферы и инфраструктуры на общую стоимость более 1 трлн рублей будут реализованы на Дальнем Востоке.