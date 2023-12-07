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Стало известно, сколько валюты россияне пытались вывезти из страны в 2023 году

C начала 2023 года ФТС выявила незаконный вывоз россиянами за границу ₽876 млн

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Илья Питалев/РИА «Новости»

За 9 месяцев 2023 года россияне попытались незаконно вывезти из страны валюту на сумму 876 млн рублей. Об этом стало известно из данных ФТС, которые проанализировала газета «Известия».

По информации таможенной службы, с января по сентябрь было выявлено 7,4 тыс. случаев недекларирования или недостоверного указания перевозимой через границу наличной валюты и денежных инструментов. Это на 11% больше, чем годом ранее. Общая сумма незаконно перемещенных через границу гражданами наличных денежных средств и инструментов в рублевом эквиваленте достигла 1,19 млрд рублей против 1,02 млрд в январе–сентябре прошлого года, пишет издание.

Бóльшая часть нарушений (5,3 тысячи) приходится на введенный в марте запрет вывозить за границу более 10 тысяч долларов в эквиваленте. По этой статье объем выявленных правонарушений вырос вдвое и достиг 668,5 млн рублей, уточняет ФТС.

По словам экспертов, число случаев незаконного вывоза валюты увеличилось в связи с невозможностью совершать банковские переводы и оплачивать покупки российскими картами за рубежом. Кроме того финансовый эксперт Наталья Жукова считает, что таким образом часть россиян пытается сэкономить деньги на переводе средств за рубеж. Поскольку сейчас в России осталось немного способов перевода валюты в недружественные страны и комиссии для таких транзакций достаточно существенные.

До этого стало известно, что в России готовится к запуску система мониторинга продажи валютной выручки российскими экспортерами.

Ранее глава финразведки сообщил Путину о предотвращении незаконного вывода ₽320 млрд.

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