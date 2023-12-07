Индия отменила мораторий на покупку алмазов

Индийская алмазная промышленность решила отменить 2-месячный запрет на импорт алмазного сырья с 15 декабря в связи с улучшением ситуации на рынке. Об этом сообщает агентство Rapaport News со ссылкой на итоги встречи Совета по экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC).

«Решение отменить временный запрет было принято из-за увеличения продаж камней в США перед Новым годом и сокращения запасов у производителей», — пояснил председатель GJEPC Випул Шах.

В конце сентября пять индийских организаций, в том числе GJEPC, призвали отрасль ввести 2-месячное эмбарго на импорт алмазов, начиная с 15 октября. «Алроса» отменила поставки в Индию на это время.

Аналитики Rapaport отмечают стабилизацию цен на бриллианты в ноябре после снятия запрета. Индекс RapNet Diamond Index для камней в 1 карат вырос на 0,8%. По оценкам, в 2023 году мировой спрос на бриллианты снизится примерно на 15%.

До этого стало известно, что страны G7 рассмотрят несколько вариантов запрета на ввоз российских алмазов.

Ранее Канада ввела санкции на импорт российской алмазной «ювелирки».