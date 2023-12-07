Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Индия отменила мораторий на покупку алмазов

Индия решила возобновить импорт алмазов после 2-месячного запрета

close
100%
Denis Balibouse/Reuters

Индийская алмазная промышленность решила отменить 2-месячный запрет на импорт алмазного сырья с 15 декабря в связи с улучшением ситуации на рынке. Об этом сообщает агентство Rapaport News со ссылкой на итоги встречи Совета по экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC).

«Решение отменить временный запрет было принято из-за увеличения продаж камней в США перед Новым годом и сокращения запасов у производителей», — пояснил председатель GJEPC Випул Шах.

В конце сентября пять индийских организаций, в том числе GJEPC, призвали отрасль ввести 2-месячное эмбарго на импорт алмазов, начиная с 15 октября. «Алроса» отменила поставки в Индию на это время.

Аналитики Rapaport отмечают стабилизацию цен на бриллианты в ноябре после снятия запрета. Индекс RapNet Diamond Index для камней в 1 карат вырос на 0,8%. По оценкам, в 2023 году мировой спрос на бриллианты снизится примерно на 15%.

До этого стало известно, что страны G7 рассмотрят несколько вариантов запрета на ввоз российских алмазов.

Ранее Канада ввела санкции на импорт российской алмазной «ювелирки».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами