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В Совкомбанке заявили о высокой адаптивности и устойчивости экономики России

В Совкомбанке рассказали о возможных сценариях развития экономики России

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Кирилл Зыков/РИА Новости

В следующем году суперпозитивный вариант развития событий в экономике России предполагает снижение инфляции до уровня ниже 5%. Об этом на в ходе XXI Российского облигационного конгресса заявил зампред правления – руководитель CIB Совкомбанка Михаил Автухов.

Он рассказал о возможном развитии ситуации в экономике страны и на рынках капитала, а также озвучил положительные и негативные сценарии

При этом, по его мнению, может произойти резкое смягчение денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки до 6-7%, сильное укрепление рубля, приток иностранных инвестиций и возврат международных инвесторов, что приведет к кратному росту на финансовых рынках, росту стоимости активов и радикальному снижению доходности на рынке облигаций.

Зампред правления Совкомбанка, говоря о негативных сценариях развития экономики, подчеркнул, что любой кризис – это время возможностей и необходимо ориентироваться на внутренние ресурсы. По его словам, когда мало желающих покупать акции, и большой навес предложения – это отличное время для байбека.

«Можно искать возможности для выпуска гибридных и альтернативных эквити продуктов. Также и в облигациях есть большой простор для пока экзотических инструментов. Селигдар уже сделал выпуск с привязкой к золоту, а почему бы нефтяной компании не выпустить облигации с привязкой к Brent, ценам на другие металлы, способные обрести популярность у инвесторов. При негативном развитии тоже можно работать, останется много инструментов», — сказал Автухов.

При этом он отметил, что реальным развитием событий будет «где-то между суперпозитивным и негативным и зависит от множества факторов».

«Экономика сегодня показывает высокую адаптивность и устойчивость. Это говорит о том, что перспективы развития рынка все же более положительные, чем негативные», — отметил зампред правления Совкомбанка.

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