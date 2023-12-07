Сбер представил программу участия на СОР 28

Сбер проведет «День ответственного финансирования» 12 декабря в рамках деловой программы российского павильона на 28-й конференции рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР 28), сообщает пресс-служба Сбера.

Представители банка также примут участие в сессиях по эффективному мониторингу и прогнозированию климатических изменений, обсуждению достижения целей Парижского соглашения и новых подходов в гармонизации инфраструктуры ответственного финансирования.

В рамках «Дня ответственного финансирования» пройдет несколько панельных сессий, среди которых «Как закрыть разрыв в климатическом финансировании: новые подходы и механизмы», «Гармонизация инфраструктуры ответственного финансирования в странах БРИКС: объединяя пути к устойчивому будущему». Модератором сессий выступит старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

«В 2023 году наряду со всем миром мы ощутили силу экстремальных погодных явлений, которые возникают на фоне изменений климата. При этом, по прогнозам, в России последствия потепления проявятся примерно на три года позже, чем в других странах. Сбер всегда был вовлечен в климатическую повестку, потому что данные изменения непосредственно влияют на наших клиентов, будь то регионы или большие корпорации, предприниматели или физические лица», — отметила Завьялова.

По ее словам, сегодня у Сбера достаточно экспертизы для создания риск-ориентированных и социально-экономических стратегий по адаптации к изменениям климата.

«В качестве превентивных мер мы развиваем новые технологии на основе искусственного интеллекта для оценки и прогнозирования природных явлений. На СОР 28 мы подготовили насыщенную деловую программу и пригласили к обсуждению насущных климатических и финансовых вопросов ведущих российских и международных экспертов», — добавила она.

28-я конференция сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Дубае (ОАЭ) с 30 ноября по 12 декабря.