ЦБ оценил динамику льготной ипотеки в России в ноябре

По предварительной оценке ЦБ, в ноябре этого года количество и объем выдачи ипотеки с государственной поддержкой в России снизились на 0,6% и 0,4% по сравнению с октябрем. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

«Число и сумма льготных ипотечных кредитов на жилье в октябре по сравнению с сентябрем упала на 16,1% и 16,8% соответственно. Повышение первоначального взноса по льготным программам до 20% с 15%, а также рост ставок по рыночной ипотеке, ужесточение макронадбавок с 1 октября по наиболее рискованной ипотеке привели к уменьшению объема выдач в октябре. Наша позиция не изменилась. Рост ипотеки в значительной степени уходит в рост цен на жилье. За последние три года увеличение цен на новостройки существенно превысило рост зарплаты. Также произошло снижение качества кредитов за счет выдачи ипотеки для заемщиков с высокой долговой нагрузкой», — прокомментировали в пресс-службе.

Там добавили, что новое планируемое повышение взноса — до 30% — будет способствовать охлаждению ипотечного рынка до более сбалансированных темпов роста, чтобы цены на новое жилье не взлетали так быстро. Иначе господдержка не будет приводить к росту доступности жилья для людей, уточнили в пресс-службе.

«Желательно, чтобы программы ипотеки с государственной поддержкой были более адресными, как, скажем, семейная и ипотека в новых регионах, повышение первоначального взноса по которым пока не озвучивалось правительством. Ожидаем, что уже в следующем году у нас появится дополнительный инструмент – макропруденциальные лимиты по ипотечным кредитам — предельная доля ипотечных займов, которую банки смогут выдать за квартал», — заключили в пресс-службе.

В России в октябре всего было выдано 770 млрд рублей в рамках ипотеки, что на 19% ниже сентябрьского объема, но все еще существенно выше среднемесячных показателей первого полугодия 2023 года — 955 млрд рублей и около 500 млрд рублей соответственно. При этом доля ипотеки с государственной поддержкой в общем объеме выдачи жилищных кредитов в октябре достигла 71%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с доступностью ипотеки в случае нового повышения первоначального взноса.