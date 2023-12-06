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Миллиардер Григорян продает главный актив стоимостью 23 млрд рублей

На торги выставлен ТЦ «Никольская плаза», расположенный в 200 метрах от Кремля

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Миллиардер Рубен Григорян принял решение продать свой крупнейший актив в Москве — торговый центр «Никольская плаза» стоимостью 23 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточняет канал, покупатель получит 7-этажное здание площадью 36 тыс. кв. м и подземную парковку в 200 метрах от Кремля. Отмечается, что ранее на месте ТЦ находилось историческое Шереметьевское подворье. Его разрушили в 2001 году в ходе скандального строительства «Никольской плазы», оставив лишь фасад.

После продажи здания в активах Григоряна останутся н пятизвездочный отель St. Regis Moscow на той же Никольской, «Олимпик плаза» на проспекте Мира и несколько элитных ЖК в центре столицы.

В середине сентября стало известно, что российские миллиардеры вывели из Евросоюза в РФ около $50 млрд под натиском западных санкций. По данным Bloomberg именно такую сумму российские олигархи перевели из западных стран в РФ с февраля 2022 года.

Ранее Илон Маск за сутки потерял $16 млрд.

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