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Стало известно, что будет с ценами на квартиры в условиях рекорда по нераспроданному жилью

Инвестиционный эксперт Котровский: цены на жилье в новостройках не снизятся

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Depositphotos

Стоимость квартир в новостройках в российских городах не снизится, несмотря на то что в стране поставлен рекорд по количеству нераспроданного жилья. Об этом RuNews24 рассказал гендиректор ООО «Инвестиционные технологии» Дмитрий Котровский.

По его словам, предпосылок для снижения стоимости жилья нет. Он уточнил, что это особенно касается крупных городов. Эксперт напомнил, что объем нераспроданных квартир составил 71,1 млн квадратных метров. Если разделить этот объем на среднюю площадь квартир, снижения цен на жилье ожидают около 2 млн человек.

«К сожалению, с учетом перехода 100% строителей на проектное финансирование и работу по 214-ФЗ, банки просто не дадут специализированным застройщикам демпинговать», — сказал Котровский.

4 декабря сообщалось, что по состоянию на 1 ноября 2023 года объем нераспроданного жилья в российских новостройках составил 71,1 млн кв. м, что на 5,4 млн кв. м больше, чем год назад. Это стало рекордным показателем с января 2020 года.

Представитель застройщика ССК Анна Ших отметила, что пик спроса на новостройки пришелся на 2020-2021 годы, когда действовали программы льготного кредитования.

Ранее была названа причина рекорда России по нераспроданным квартирам в новостройках.

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