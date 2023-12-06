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Сбер увеличил число патентов почти в 30 раз за 5 лет

Старший вице-президент Сбербанка Белевцев рассказал про технологические разработки

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Depositphotos

Портфель Сбера с 15 патентов в 2018 году вырос до 420 к сегодняшнему дню, увеличившись за 6 лет в 30 раз, рассказал Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологи» Сбербанка на Дне инвестора, подводя итоги стратегии 2021-2023.

«Еще более 900 заявок поданы на патенты, — поделился Белевцев. — Многие из наших инноваций становятся первыми и единственными в своем роде, что требует особой интеллектуальной защиты. При этом мы следим за балансом патентного портфеля, и при решении о том, какое из изобретений должно быть запатентовано, исходим из принципа его полезности именно для бизнеса».

По его словам такая сбалансированная патентная политика позволяет развивать именно прорывные технологии с большим рыночным потенциалом.

По итогам стратегии 2021-2023 число розничных клиентов Сбера выросло на 10 млн и составило 108 млн, корпоративных клиентов — на 500 тыс. и составило 3,2 млн.

Основными факторами роста топ-менеджеры Сбера назвали устойчивость и инновационное развитие, которые обеспечили технологическую независимость и прорыв в AI-трансформации.

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