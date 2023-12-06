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Греф раскрыл цифру клиентов и акционеров в Сбере

Греф: клиентами Сбера являются 108 млн физлиц и 3,2 млн юрлиц

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Клиентами Сбера в настоящее время являются 108 миллионов физических и 3,2 миллиона юридических лиц. Об этом сообщил в ходе «Дне инвестора» глава банка Герман Греф.

Он отметил, что за три года реализации прошлой стратегии число клиентов среди физических лиц увеличилось на 10 миллионов, а юридических лиц — на 500 тысяч.

«Мы столкнулись с последствиями пандемии, с беспрецедентными санкциями, потерей международных активов, заморозкой активов, мы с толкнулись с уходом всех вендеров, которые обеспечивали нашу устойчивость и долгие годы работы наших систем, мы столкнулись с беспрецедентным уровнем кибератак. И оглядываясь назад, я могу сказать, что мы достойно прошли через все эти испытания», — подчеркнул Греф.

6 декабря команда Сбера представляет новую стратегию развития до 2026 года и ключевые параметры дивидендной политики.

Сбербанк – самая дорогая российская компания с капитализацией около 6,4 трлн рублей. За первые 10 месяцев 2023 года банк продемонстрировал высокие финансовые результаты, чистая прибыль компании составила 1,26 трлн рублей. Сбербанк также занимает первое место в рейтинге крупнейших компаний по объему торгов на Московской бирже (3,1 трлн рублей).

Ранее сообщалось, что пользователи «Сбербанк Онлайн» скоро получат возможность добавлять в приложении сервиса бонусные или скидочные карты любых магазинов.

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