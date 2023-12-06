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Из России могут уйти «Ашан», Globus и Metro

«Известия»: Минпромторг заявил о рисках ухода «Ашана», Globus и Metro из России

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Мария Девахина/РИА Новости

Россию могут покинуть крупные иностранные продуктовые торговые сети, такие как французские «Ашан», «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Минпромторга.

В общей сложности речь идет о 483 торговых объекта в 49 регионах России, также у компаний имеются собственные распределительные центры и производство товаров. Каждая торговая сеть сотрудничает с более двумя тысячами поставщиками товаров и сырья, а также предоставляет рабочие места свыше 50 тысячам сотрудникам различных специальностей.

В настоящее время в России действует закон о торговле, запрещающий ретейлерам бесконтрольный рост в субъектах: компании не вправе проводить сделки по слиянию и поглощению, если их доля в рамках одного муниципалитета или округа уже достигла 25% в денежном выражении. Однако запрет сняли в июне текущего года после ухода из России финской компании Prisma, из-за чего удалось сберечь рабочие места сотрудников и доступность продуктов.

Минпромторг предложил продлить действие меры и на следующий год. В таком случае российские торговые компании смогут беспрепятственно покупать активы иностранных ретейлеров.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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