Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Набор продуктов для оливье в России подорожал в этом году

Стоимость набора для оливье в России за год выросла почти 8%

close
100%
Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Расходы на приготовление классического салата оливье с колбасой (расчет на четыре человека) составил 523 рубля во второй половине ноября 2023 года, исходя из медианной цены ингредиентов для блюда в российских магазинах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 37 рублей или 7,7%. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

Расчет был произведен на основе классической «советской» версии салата с вареной колбасой: 500 г картофеля, 200 г моркови, 5 шт. куриных яиц, 300 г вареной колбасы, 100 г репчатого лука, 400 г консервированного зеленого горошка, 400 г маринованных огурцов, 200 г майонеза, 30 г укропа или петрушки.

Больше всего из этого набора подорожали куриные яйца — медианная цена 5 штук составила 91 рубль, на 25% превысив показатель прошлого года. Медианная стоимость необходимого количества моркови выросла на 18%, до 9 рублей, а укропа или петрушки — на 11%, до 31 рубля. Медианная цена 300 г вареной колбасы увеличилась на 7% и составила 112 рублей. Следом идут маринованные огурцы (плюс 5%, 83 рубля), зеленый горошек (плюс 4%, 85 рублей) и картофель (плюс 3%, 51 рубль). В то же время медианная стоимость майонеза в российских магазинах снизилась на 3%, до 53 рублей.

Эксперты ресурса отметили, что россияне на салате оливье к праздничному столу, как правило, не экономят, стараясь выбирать более качественные ингредиенты.

«В целом, индекс оливье заметно ниже годового индекса потребительских цен по плодоовощной продукции, которая составляет основу салата. Торговые точки стремятся удерживать цены по таким товарам на приемлемом для покупателя уровне», — прокомментировали эксперты.

Исследование было проведено на основе анализа 55-57 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России. Рассматривались период с 15 по 30 ноября 2023 и 2022 годов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что россияне стали чаще покупать икру, мандарины и шампанское в этом году.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий