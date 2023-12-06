Набор продуктов для оливье в России подорожал в этом году

Расходы на приготовление классического салата оливье с колбасой (расчет на четыре человека) составил 523 рубля во второй половине ноября 2023 года, исходя из медианной цены ингредиентов для блюда в российских магазинах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 37 рублей или 7,7%. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

Расчет был произведен на основе классической «советской» версии салата с вареной колбасой: 500 г картофеля, 200 г моркови, 5 шт. куриных яиц, 300 г вареной колбасы, 100 г репчатого лука, 400 г консервированного зеленого горошка, 400 г маринованных огурцов, 200 г майонеза, 30 г укропа или петрушки.

Больше всего из этого набора подорожали куриные яйца — медианная цена 5 штук составила 91 рубль, на 25% превысив показатель прошлого года. Медианная стоимость необходимого количества моркови выросла на 18%, до 9 рублей, а укропа или петрушки — на 11%, до 31 рубля. Медианная цена 300 г вареной колбасы увеличилась на 7% и составила 112 рублей. Следом идут маринованные огурцы (плюс 5%, 83 рубля), зеленый горошек (плюс 4%, 85 рублей) и картофель (плюс 3%, 51 рубль). В то же время медианная стоимость майонеза в российских магазинах снизилась на 3%, до 53 рублей.

Эксперты ресурса отметили, что россияне на салате оливье к праздничному столу, как правило, не экономят, стараясь выбирать более качественные ингредиенты.

«В целом, индекс оливье заметно ниже годового индекса потребительских цен по плодоовощной продукции, которая составляет основу салата. Торговые точки стремятся удерживать цены по таким товарам на приемлемом для покупателя уровне», — прокомментировали эксперты.

Исследование было проведено на основе анализа 55-57 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России. Рассматривались период с 15 по 30 ноября 2023 и 2022 годов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что россияне стали чаще покупать икру, мандарины и шампанское в этом году.