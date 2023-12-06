Глава Сбера Герман Греф выступает на «Дне инвестора»

Команда Сбера представляет новую стратегию развития до 2026 года и ключевые параметры дивидендной политики. В рамках мероприятия участники могут задать руководству Сбербанка интересующие их вопросы.

Сбербанк – самая дорогая российская компания с капитализацией около 6,4 трлн рублей. За первые 10 месяцев 2023 года банк продемонстрировал высокие финансовые результаты, чистая прибыль компании составила 1,26 трлн рублей. Сбербанк также занимает первое место в рейтинге крупнейших компаний по объему торгов на Московской бирже (3,1 трлн рублей).