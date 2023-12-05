Яндекс Музыка удвоит донаты артистам от фанатов

Яндекс Музыка анонсировала запуск инструмента «Донаты от фанатов». С 6 декабря на страницах артистов, подключивших новую функцию, появится кнопка «Поддержать донатом», перейдя по которой пользователи смогут перечислить желаемую сумму. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. При этом отмечается, что артистам, выпустившим новые релизы с 1 января 2024 года, Яндекс Музыка удвоит донаты от слушателей в течение месяца после выхода релиза — на это стриминг выделил 100 млн рублей.

«У 25 млн подписчиков Яндекс Плюса появится возможность поддержать любимого артиста, а у артистов — получить дополнительный источник поддержки своего творчества», — говорится в сообщении.

Донаты пользователей поступят напрямую артисту, сервис не взимает за это комиссию.

Что касается удвоения донатов от Яндекс Музыки, в компании подчеркнули, что это первая подобная инициатива на музыкальном рынке в России.

Руководитель сервиса Яндекс Музыка Александра Сагалович отмечает, что в последнее время появляется все больше востребованной слушателями локальной музыки.

«Запуская донаты, мы хотим, чтобы у артистов было больше возможностей воплощать свои задумки, и чтобы в этом им могли помочь и наши слушатели. Мы разными способами поддерживаем молодых артистов — в прошлом году запустили плейлист «Искра» и обеспечиваем рекламную поддержку тем артистам, которые в него попадают. А донаты это следующий шаг — особенно важный для молодых и пока не очень известных артистов, которым часто не хватает ресурсов и возможностей для создания новой музыки», — пояснила Сагалович.

В компании констатируют, что новые релизы напрямую влияют на рост аудитории артиста. В течение месяца после выхода релиза аудитория артиста на Яндекс Музыке в среднем увеличивается на 8%. При этом если артист выпускает релизы последовательно и регулярно в течение года, то его аудитория, по данным сервиса, растет в полтора раза быстрее, чем у артистов, у которых выходит один-два релиза в год.

Яндекс Музыка впервые начала тестировать донаты в августе. Эксперимент был доступен ограниченному числу артистов. По итогам первых месяцев тестирования функцией воспользовались 177 исполнителей. На данный момент сервис получил более тысячи заявок от артистов на подключение новой функции.

Ранее Яндекс Музыка объявила об обновлении системы рекомендаций, бренд-платформы, новом логотипе и визуальном стиле. Первый этап изменений включает переход на новую модель рекомендаций с использованием глубоких нейронных сетей в «‎Моей волне»‎ и обновление основных разделов приложений.