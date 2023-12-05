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Картами «Мир» теперь можно расплачиваться на Кубе

Платежная система «Мир» запустила прием российских карт в POS-терминалах на Кубе

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Российская платежная система мира заработала на Кубе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Национальной системы платежных карт (НСПК).

«Платежная система «Мир» запустила прием российских платежных карт в POS-терминалах на Кубе. В первую очередь сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например в Гаване и на Варадеро. Россияне могут расплатиться картами в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях», — сказано в сообщении.

С марта этого года во всех банкоматах Кубы стало доступно снятие наличных с карт «Мир».

17 ноября сообщалось, что в середине ноября на всей территории Венесуэлы начала работать российская система «Мир». Министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто отметил, что она позволяет проводить платежи на 100% территории страны, порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты «Мир».

30 ноября стало известно, что карты «Мир» начали принимать банки Лаоса.

5 декабря сообщалось, что Apple готовит кредитную карту для всего мира.

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