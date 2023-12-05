Россияне начали массово переезжать из городов в сельскую местность

В России 29 регионов показали устойчивый рост сельского населения в 2023 году. Об этом свидетельствует исследование «Россельхозбанка» (РСХБ), копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Лидерами рейтинга деурбанизации стали Московская, Астраханская и Белгородская области. По данным исследования, в целом по стране доля сельчан в населении страны остается стабильной на уровне 25%. Однако в регионах ситуация разнится. Так, в ряде субъектов идет процесс урбанизации, а в других, наоборот, наблюдается деурбанизация.

Самый значительный рост доли сельского населения показала Московская область – на 4 п.п., до 22,5%. В абсолютном выражении число сельчан там увеличилось почти на 80 тыс. человек.

На втором месте – Астраханская область с ростом на 3 п.п., до 36,2%, на третьем – Липецкая область (37,4%, +3 п.п.). Также в десятку лидеров вошли Карачаево-Черкесия, Чукотка, Калужская, Томская, Иркутская, Тульская и Калининградская области.

Основной причиной такой динамики аналитики называют развитие сельских территорий вокруг крупных городов и рост маятниковой миграции. Люди переезжают за город, но продолжают работать в мегаполисах.

«Конечно, людям, прибывшим на эти территории, потребуется жилье, торговые сети и рабочие места. А потому в регионах, которые вошли в рейтинг, и в тех, в которых уже очевиден потенциал к такому развитию, в ближайшее время потребуется развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также расширение жилищного строительства. Запущенные процессы деурбанизации станут драйвером развития сельских территорий в этих регионах», — рассказала, руководитель направления Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка Наталия Худякова

По прогнозам экспертов в ближайшие три года процесс деурбанизации может начаться и в регионах Приволжского и Уральского федеральных округов, а в регионах Центрального федерального округа, который затронет 80% регионов уже к 2030 году, при этом характерной тенденцией развития сельских территорий станет централизация и объедение поселений в сельские агломерации.

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