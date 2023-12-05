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Норвегия планирует разрабатывать арктический шельф

Reuters: правительство Норвегии согласилось на разработку арктического шельфа

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Depositphotos

Правительство Норвегии достигло соглашения с оппозиционными Консервативной партией и Партией прогресса в вопросе о разработке полезных ископаемых на арктическом шельфе страны. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что проект, предложенный правительством был пересмотрен в пользу ужесточения добычи, чтобы учесть все экологические нормы. Предполагается, что на первоначальном этапе разведки будут собираться данные о состоянии морского дна и экологической ситуации, затем будет принято решение о разработке или запрете на дальнейшие работы по разработки недр.

Документ обсудят в парламенте Норвегии 4 января, затем он будет вынесен на голосовании. Предполагается, что он может стать мировым стандартом по разработке морского дна.

Отмечается, что Норвегия может стать первой страной, которая запустит глубоководную добычу полезных ископаемых в коммерческих масштабах.

До этого председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр предупредил, что в Арктике может разгореться конфликт из-за дружеских отношений России и Китая.

Ранее сообщалось, что Норвегия предоставит Молдавии грант на €34 млн для закупки газа.

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