Норвегия планирует разрабатывать арктический шельф

Правительство Норвегии достигло соглашения с оппозиционными Консервативной партией и Партией прогресса в вопросе о разработке полезных ископаемых на арктическом шельфе страны. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что проект, предложенный правительством был пересмотрен в пользу ужесточения добычи, чтобы учесть все экологические нормы. Предполагается, что на первоначальном этапе разведки будут собираться данные о состоянии морского дна и экологической ситуации, затем будет принято решение о разработке или запрете на дальнейшие работы по разработки недр.

Документ обсудят в парламенте Норвегии 4 января, затем он будет вынесен на голосовании. Предполагается, что он может стать мировым стандартом по разработке морского дна.

Отмечается, что Норвегия может стать первой страной, которая запустит глубоководную добычу полезных ископаемых в коммерческих масштабах.

До этого председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр предупредил, что в Арктике может разгореться конфликт из-за дружеских отношений России и Китая.

Ранее сообщалось, что Норвегия предоставит Молдавии грант на €34 млн для закупки газа.