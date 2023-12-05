Россияне стали чаще покупать мандарины, икру и шампанское в этом году

В ноябре этого года число покупок россиянами красной икры увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Мандарины покупали на 16% чаще, а шампанское —- на 13%. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

Спрос населения на красную икру был связан со снижением ее стоимости. В ноябре 2023 года средний чек на этот деликатес уменьшился на 3% в годовом выражении, до 2390 рублей. Больше всего из традиционного новогоднего набора россиян подорожали мандарины — средний чек вырос на 31% год к году, до 210 рублей. Средний чек на шампанское увеличился на 4% год к году и составил 413 рублей.

Эксперты ресурса отметили, что средние расходы и потребительский интерес по традиционным атрибутам новогоднего стола начинают увеличиваться еще в ноябре.

«В этом году продажи заметно превышают прошлогодний уровень.

На величину среднего чека трат оказывают влияние как ценовой фактор, особенно в секторе плодоовощной продукции с учетом высокой доли импортной составляющей, так и непосредственно спрос, который выше и в целом по году. Красная икра подешевела, благодаря снижению оптовых цен на фоне рекордной путины по лососевым в дальневосточных регионах», — отметили в пресс-службе сервиса.

Исследование было проведено на основе анализа 55-57 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России. Рассматривались период с 1 по 15 ноября 2023 и 2022 годов.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что россияне стали чаще покупать фастфуд.