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В Минфине предложили законодательно определить понятие «наливайка»

Замглавы Минфина Сазанов: понятие «наливайка» нужно определить в законе

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

В российском законодательстве необходимо определить понятие «наливайка», чтобы другие «добросовестные предприятия общепита» не пострадали от ограничений, введенных в отношении магазинов, где продают разливное пиво. Такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, передает ТАСС.

В законах не определен термин «наливайка», отметил Сазанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривался законопроект о праве регионов запрещать розничную продажу пива в магазинах в домах.

Он указал на то, что в законах и рестораны, и «наливайки», «где торгуют пивом, которое можно налить в баклажку и вынести продать», не разделяются. Для них предлагают установить единое время, до которого они могут торговать, но так невозможно, считает замглавы Минфина.

«Мы говорим о «наливайках», давайте дадим определение «наливайке» и обособим их от добросовестных предприятий общепита, чтобы, когда мы бы вводили новые требования, добросовестные предприятия общепита не пострадали», — подчеркнул он.

14 ноября в Госдуму внесли законопроект о запрете работы «наливаек» в жилых домах по ночам.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

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