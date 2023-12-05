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Экономист допустил дальнейший рост курса доллара

Экономист Коган допустил, что доллар снова пробьет потолок в 92 рубля

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Ohde/face to face/Global Look Press

Профессор ВШЭ Евгений Коган в эфире «Радио 1» прокомментировал известие о том, что накануне курс доллара на Московской бирже превысил 91 рубль впервые с 14 октября. Эксперт назвал динамику роста американской валюты тревожной.

«Я уже говорил, что до марта доллар должен прыгать в диапазоне 86-92 рублей, пока он в этом диапазоне и прыгает. Но движение доллара в последние дни мне очень не понравилось. Я понимаю, что закончился налоговый период и из-за этого он полетел. Но у меня вопрос: где у нас комиссары Финмониторинга?», — сказал Коган.

По его словам, если доллар не пробьет отметку в 92 рубля, ситуация останется стабильной. Если же американская валюта превысит указанный рубеж, — «это повод насторожиться», добавил экономист.

По данным торгов, 4 декабря, по состоянию на 17:02 мск, доллар рос на 0,68% — до 91,02 рубля. Через две минуты американская валюта ускорила рост и достигла уровня 91,05 рубля. (+0,7%).

На открытии торгов Московской биржи 5 декабря по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 12,25 копейку и составил 90,8 рубля.

Ранее Центробанк РФ констатировал увеличение валютных продаж.

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