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Финансист объяснил падение курса рубля к доллару и евро

Финансист Бабин: повышенный спрос на валюту ослабляет курс рубля

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Shutterstock

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро из-за повышенного спроса на иностранную валюту в России в декабре. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Давление на рубль продолжает оказывать сезонный фактор. В конце года происходят повышенные бюджетные траты, а также всплеск потребительской активности. Все это увеличивает спрос на иностранную валюту. Ее покупки также усиливаются за счет вероятного притока рублей из акций и облигаций, которые продолжают снижение», — прокомментировал эксперт.

По его словам, поддержку рублю по-прежнему оказывает жесткая монетарная политика Банка России, которая в том числе охлаждает потребительскую и деловую активность. Вместе с усиленными мерами валютного контроля это ограничивает потенциал обесценивания рубля на среднесрочном горизонте, добавил Бабин.

Курс рубля на торгах Мосбиржи поначалу активно дешевел, но вскоре стал возвращать утраченные позиции. Однако восстановление не получило развития, в начале основной сессии российская валюта вернулась к нисходящей динамике. Доллар впервые с середины ноября приближался к 91,8 рублям, евро установил месячный максимум на отметке 99,5 рубля, юань — около 12,87 рубля.

Каким может быть предел падения курса рубля — в  материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на курс рубля.

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