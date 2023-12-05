В ЦБ рассказали о росте количества денег россиян на вкладах

За январь-октябрь 2023 года остаток денег россиян, которые были размещены на срочных вкладах и текущих счетах, вырос на 9,6% или 4,7 трлн рублей. В результате их объем достиг 41,5 трлн рулей на 1 ноября. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Там уточнили, что в ЦФО остаток средств на срочных вкладах и текущих счетах за тот же период увеличился на 8,4% или 2,3 млн рублей и достиг 20,1 трлн рублей. В Москве показатель вырос на 8% или 1,7 трлн рублей и составил 14,1 трлн рублей.

«ЦБ не ожидает снижения сберегательной активности населения, так как последние решения по повышению ключевой ставки нацелены именно на стимулирование сбережений и охлаждение спроса. Учитывая, что ставки в экономике меняются вслед за изменением ключевой ставки, дальнейшая динамика вкладов будет в том числе зависеть от решения, которое будет принято Советом директоров Банка России 15 декабря», — прокомментировали в пресс-службе.

Там рассказали, что средневзвешенная ставка по рублевым вкладам по срокам до одного года, включая «до востребования», в ЦФО в сентябре 2023 года составила 9,55%. Ставка по рублевым вкладам на срок свыше одного года в сентябре была чуть выше – 9,68%. Максимальная процентная ставка по вкладам в нацвалюте в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде ноября 2023 года составила 13,6%.

В ЦБ уточнили, что в 2023 году основной объем рублевых депозитов в России размещен на срок до одного года. Помимо рублевых вкладов, российские банки предлагают депозиты в юанях, долларах США, евро и дирхамах, добавили там.

Ставки по вкладам начали расти после повышения ключевой ставки на 200 базисных пунктов до 15% годовых. На что влияет ключевая ставка —- в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик спрогнозировал новый уровень ключевой ставки.