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Мосбиржа заявила о самом крупном обороте за всю историю площадки

Оборот Мосбиржи превысил 1,2 квадриллиона рублей в 2023 году

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Оборот Московской биржи за 11 месяцев 2023 года оказался свыше 1,2 квадриллиона рублей. Об этом сообщил председатель правления площадки Юрий Денисов.

»<...> В этом году за квадриллион рублей мы перешагнули в октябре, и у нас уже за 11 месяцев 1 квадриллион 200 триллионов рублей оборота. Это максимальное значение за всю историю...», — приводит слова Денисова ТАСС.

Он отметил, что в 2021 году бирже удалось достичь оборота в квадриллион только в декабре.

До этого сообщалось, что за ноябрь в 1,7 раза увеличился объем торгов на Мосбирже, который достиг 125,1 триллиона рублей. Прошлогодний показатель составлял 74,8 триллиона рублей. Отмечается, что лидерами по торгам стали валютный и денежный рынки — 35,1 триллиона и 76,5 триллиона рублей соответственно.

Также, по данным биржи, резко возросло количество инвесторов в паевые инвестиционные фонды. Число игроков превысило 300 тысяч.

Ранее индекс Мосбиржи протестировал рубеж 3100 пунктов, обновив минимум впервые с 28 сентября.

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