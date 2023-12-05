Аналитик спрогнозировала курс евро до 99,5 рубля

Превышение курса евро отметки в 99 рублей вызвано многими факторами. В частности, на это влияет ситуация на Ближнем Востоке, заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT. В ближайшую неделю, по ее прогнозу, курс евро будет колебаться и достигнет 99,5 рубля.

«Евро повышается по отношению к рублю вместе с другими мировыми резервными валютами, — отметила Мильчакова. — На ослабление рубля влияют несколько факторов. Во-первых, обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке, которое может стать поводом для серьезных противоречий внутри ОПЕК+».

На следующей неделе ожидаются решения по процентным ставкам от ЦБ России, а также от ФРС и ЕЦБ, что тоже отразится на курсе валют, отметила эксперт. Так как инфляция в США и еврозоне превышает целевые значения в 2% в год, процентные ставки могут быть повышены, пояснила аналитик.

Что касается рубля, до следующей недели его курс будет «очень волатильным», считает Мильчакова. Это продлится, пока ЦБ не примет новое решение по ключевой ставке.

«В течение ближайшей недели евро может колебаться в рамках 96,5—99,5 рубля», — прогнозирует аналитик.

Напомним, курс евро сегодня утром впервые с 7 ноября превысил 99 рублей. Сегодня на открытии торгов на Мосбирже курс евро снизился до 98,02 рубля, курс доллара — до 90,8 рубля. На момент написания новости евро стоит 98,7 рубля, доллар – 91,2 рубля.

Экономист ранее назвал факторы, которые влияют на курс юаня.