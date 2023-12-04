Сбер и МИРЭА откроют программу бакалавриата по технологическому предпринимательству

Новая совместная образовательная программа Сбера и Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) «Технологическое предпринимательство» откроется в вузе в следующем учебном году в рамках направления подготовки «Инноватика». Об этом в ходе демодня молодежных акселераторов Сбера сообщил председатель правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Топ-менеджер компании рассказал, что новая программа создана на базе акселерационной программы SberStudent для студентов, аспирантов и сотрудников вузов.

Обучение будет идти в очной форме на бюджетной, а также на договорной основе. Преимущество при распределении на профиль получат абитуриенты с опытом проектной деятельности или участия в акселерационных программах, в том числе в акселераторе Сбера для школьников.

Учащиеся получат доступ к теоретическим материалам в области дизайн-мышления, технологических трендов и венчурного финансирования и в других направлениях.

Студентов ждет практическая помощь от действующих предпринимателей и экспертов в области технологий. Это поможет им запустить минимально жизнеспособный продукт (MVP).

Особенность программы — инновационный подход к построению образовательной траектории. Каждый студент на первом курсе выберет один из пяти треков в ИТ, инженерной или биохимической областях, в рамках которого на протяжении всего периода обучения он будет вести работу над собственным проектом. Созданные стартапы студенты смогут защитить в качестве дипломных работ по программе «Стартап как диплом» Минобрнауки России.

«Мы в Сбере уверены, что приобщение молодых ребят к технологическому предпринимательству ― одно из важнейших условий для обеспечения конкурентоспособности российской экономики в будущем», — заявил Александр Ведяхин.

Он уточнил, что у SberStudent уже создана линейка магистратур и программ дополнительного образования по ИТ-предпринимательству в ведущих вузах страны.

По его словам, программа бакалавриата в сотрудничестве с таким сильным технологическим вузом, как РТУ МИРЭА, позволит популяризировать эту тему среди студентов.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж отметил, что Сбер и технологический университет смогут совместными усилиями воплотить в жизнь важную идеологию и реальную практику поддержки молодых предпринимателей.

«В сотрудничестве мы поможем ребятам последовательно пройти весь путь — от первых шагов в создании стартапов до их возможной реализации и монетизации», — заключил он.