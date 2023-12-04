Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер и МИРЭА откроют программу бакалавриата по технологическому предпринимательству

Студенты МИРЭА будут обучаться на базе акселерационной программы SberStudent

close
100%
РТУ МИРЭА

Новая совместная образовательная программа Сбера и Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) «Технологическое предпринимательство» откроется в вузе в следующем учебном году в рамках направления подготовки «Инноватика». Об этом в ходе демодня молодежных акселераторов Сбера сообщил председатель правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Топ-менеджер компании рассказал, что новая программа создана на базе акселерационной программы SberStudent для студентов, аспирантов и сотрудников вузов.

Обучение будет идти в очной форме на бюджетной, а также на договорной основе. Преимущество при распределении на профиль получат абитуриенты с опытом проектной деятельности или участия в акселерационных программах, в том числе в акселераторе Сбера для школьников.

Учащиеся получат доступ к теоретическим материалам в области дизайн-мышления, технологических трендов и венчурного финансирования и в других направлениях.

Студентов ждет практическая помощь от действующих предпринимателей и экспертов в области технологий. Это поможет им запустить минимально жизнеспособный продукт (MVP).

Особенность программы — инновационный подход к построению образовательной траектории. Каждый студент на первом курсе выберет один из пяти треков в ИТ, инженерной или биохимической областях, в рамках которого на протяжении всего периода обучения он будет вести работу над собственным проектом. Созданные стартапы студенты смогут защитить в качестве дипломных работ по программе «Стартап как диплом» Минобрнауки России.

«Мы в Сбере уверены, что приобщение молодых ребят к технологическому предпринимательству ― одно из важнейших условий для обеспечения конкурентоспособности российской экономики в будущем», — заявил Александр Ведяхин.

Он уточнил, что у SberStudent уже создана линейка магистратур и программ дополнительного образования по ИТ-предпринимательству в ведущих вузах страны.

По его словам, программа бакалавриата в сотрудничестве с таким сильным технологическим вузом, как РТУ МИРЭА, позволит популяризировать эту тему среди студентов.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж отметил, что Сбер и технологический университет смогут совместными усилиями воплотить в жизнь важную идеологию и реальную практику поддержки молодых предпринимателей.

«В сотрудничестве мы поможем ребятам последовательно пройти весь путь — от первых шагов в создании стартапов до их возможной реализации и монетизации», — заключил он.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий