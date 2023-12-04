Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЦБ анонсировали собственное расследование по банкротству СПБ Биржи

По информации Центробанка, СПБ Биржа не подавала заявления о банкротстве

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

ЦБ инициировал собственное расследование по банкротству СПБ Биржи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина.

По его словам, руководство биржи пока не подавало такого заявления.

«В настоящее время нам известно, что руководство СПБ Биржи такого заявления не подавало, мне представляется, что это находится в компетенции правоохранительных органов», — сказал Чистюхин.

29 ноября в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление о банкротстве ПАО «СПБ Биржа». Однако позже представители торговой площадки опровергли эту информацию.

Тем не менее, по мнению руководителя Службы по защите прав потребителей финуслуг ЦБ Михаила Мамуты, в ситуации усматриваются признаки манипулирования рынком. Он призвал правоохранительные органы разобраться в случившемся.

В начале ноября СПБ Биржу США включили в очередной пакет санкций. Торговая площадка попала в американский SDN-лист, из-за чего была вынуждена временно приостановить работу.

Ранее СПБ Биржа решила получить лицензию для разблокировки активов за рубежом.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий