В ЦБ анонсировали собственное расследование по банкротству СПБ Биржи

ЦБ инициировал собственное расследование по банкротству СПБ Биржи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина.

По его словам, руководство биржи пока не подавало такого заявления.

«В настоящее время нам известно, что руководство СПБ Биржи такого заявления не подавало, мне представляется, что это находится в компетенции правоохранительных органов», — сказал Чистюхин.

29 ноября в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление о банкротстве ПАО «СПБ Биржа». Однако позже представители торговой площадки опровергли эту информацию.

Тем не менее, по мнению руководителя Службы по защите прав потребителей финуслуг ЦБ Михаила Мамуты, в ситуации усматриваются признаки манипулирования рынком. Он призвал правоохранительные органы разобраться в случившемся.

В начале ноября СПБ Биржу США включили в очередной пакет санкций. Торговая площадка попала в американский SDN-лист, из-за чего была вынуждена временно приостановить работу.

Ранее СПБ Биржа решила получить лицензию для разблокировки активов за рубежом.