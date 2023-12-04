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Эксперт не исключил радикального повышения ключевой ставки ЦБ

Аналитик Фетисов: ЦБ может поднять ставку до 16% и более для борьбы с инфляцией

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Мария Девахина/РИА Новости

Банк России может вновь увеличить ключевую ставку, сохраняя строгую позицию, учитывая совокупные данные по инфляции и росту инфляционных ожиданий. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал начальник аналитического отдела Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

По его словам, инфляционные ожидания населения на годовом горизонте существенно выросли, достигнув 12,2% в ноябре. Годовая инфляция также увеличилась на 1,2% по сравнению с октябрем. Фетисов считает, что при текущих темпах роста цен возрастают риски превышения верхней границы прогнозного диапазона Банка России в 7,5%.

Согласно обзору Банка России, несмотря на предыдущие повышения ключевой ставки, сохраняется ускоренный рост корпоративного кредитования. Регулятор обращает внимание на накопленный запас прочности, который поддержит устойчивость реального и финансового секторов при ужесточении денежно-кредитной политики.

По мнению Фетисова, базовый сценарий предусматривает еще одно повышение ключевой ставки Банком России на декабрьском заседании на 100 б.п., до 16%.

«Однако нельзя исключать и более радикального повышения с целью купирования вероятных инфляционных тенденций в начале 2024 года и сохранения прогнозного диапазона инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%», — резюмировал эксперт.

До этого эксперт назвал срок возвращения инфляции к целевому уровню.

Ранее ЦБ Турции поднял ставку до 40% годовых.

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