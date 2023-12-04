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Экспорт российского СПГ в ЕС достиг исторического максимума

Kpler: экспорт российского СПГ в Европу в ноябре составил 1,75 млн тонн

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Issei Kato/Reuters

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы в ноябре 2023 года достигли 1,75 млн тонн, что стало максимальным показателем за всю историю. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Kpler, которая отслеживает мировые поставки СПГ.

Прежний рекорд был зафиксирован в декабре прошлого года — тогда в Европу из России поступило 1,737 млн тонн СПГ. Основной объем российского газа в ноябре получили Франция и Бельгия. В эти страны шли поставки с заводов «Ямал СПГ» НОВАТЭКа и «Криогаз-Высоцк».

В то же время экспорт СПГ в Китай резко упал — до 100 тыс. тонн по сравнению с 800 тыс. тонн в октябре. По словам независимого эксперта Александра Собко, европейский газовый рынок сейчас более привлекателен для российских экспортеров из-за меньших транспортных расходов и относительно высоких цен на газ.

С начала 2023 года Россия поставила на экспорт 29,12 млн тонн СПГ. Из них 18,8 млн тонн было направлено в страны Европы.

До этого стало известно, что Испания собралась закупить у России рекордное количество газа.

Ранее США заработали более €52 млрд на газе для ЕС после введения санкций.

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