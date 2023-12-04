В России поставлен новый рекорд по нераспроданному жилью в новостройках

По состоянию на 1 ноября 2023 года объем нераспроданного жилья в российских новостройках составил 71,1 млн кв. м, что на 5,4 млн кв. м больше, чем год назад, и является рекордным показателем с января 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

Доля нераспроданных квартир выросла до 67% от всего строящегося жилья, что также стало максимумом за все время наблюдений. Из 71,1 млн кв. м половина уже выставлена на продажу.

По словам гендиректора «INFOline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, на ситуацию повлияли рекордные темпы ввода нового жилья в 2022-2023 годах, а также снижение количества выданных ипотечных кредитов.

«На сегодняшний день продолжается проблема «провала» рыночной ипотеки — большинство сделок заключены по программам льготной ипотеки», — констатировал он.

Представитель застройщика ССК Анна Ших отметила, что пик спроса на новостройки пришелся на 2020-2021 годы, когда действовали программы льготного кредитования. Сейчас же большинство драйверов спроса исчерпали себя, считает эксперт. При этом она не ожидает снижения цен.

«Себестоимость проектов растет постоянно. Скорее можно говорить о стагнации в среднесрочной перспективе», — сказала Ших.

Эксперт компании NF Dom Наталья Сазонова также прогнозирует рост цен в пределах 15% в 2023 году.

До этого стало известно о том, что первоначальный взнос по льготной ипотеке снова планируют повысить.

Ранее цены на вторичное жилье достигли исторического максимума.