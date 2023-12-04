Финансист предупредил о потере дохода при досрочном закрытии вклада

Банки могут пересчитать начисленные проценты при досрочном закрытии вклада клиентом. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на основателя агентства InvestArt advisors Алексея Родина.

В качестве примера он привел такой случай — клиент кладет полмиллиона рублей под 12% годовых и за 11 месяцев начисляется 55 тысяч рублей дохода, при этом, если снять средства до конца действия вклада — они будут пересчитаны под под 0,01% годовых и клиент получит всего лишь 46 рублей.

По его словам, в таком случае вкладчик практически ничего не зарабатывает.

При этом, он отметил эксперт, некоторые банки могут отдать и больше прибыли, если деньги лежали на счете больше половины срока. В любом случае, отметил специалист, нужно необходимо читать условия договора с банком.

До этого финансовый советник Гульнара Салихова рассказала, что существуют статьи расходов, на которых опасно экономить семейный бюджет. Она порекомендовала не экономить на продуктах и образовании детей.

Ранее финансист рассказал, как накопить на образование ребенку.