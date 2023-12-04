В России подорожали пельмени и колбаса

В России на 20% подорожали пельмени и колбаса. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным Telegram-канала, средняя стоимость 1 кг пельменей в ноябре в несетевой рознице составила 394 рубля. Это на 8% больше, чем в ноябре 2022 года. Отмечается, что ежемесячно пельмени дорожали на 1 — 2%. При этом колбасные изделия подорожали за год на 9%. Сегодня средняя цена составляет 495 рублей за 1 кг.

«Одна из основных причин скачка цен — нехватка мясных полуфабрикатов в связи с чумой и гриппом. Только на Кубани за сентябрь уничтожили 57 тысяч свиней, все из-за очага АЧС (африканская чума свиней. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

До этого в ФНС рассказали, что За первые шесть месяцев 2023 года доходы российских компаний снизились вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Специалисты изучили отчетность крупнейших российских компаний за 2023 год.

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