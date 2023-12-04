Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия ограничила импорт овощей и фруктов из Молдавии

Россельхознадзор ограничил импорт овощей и фруктов из Молдавии с 4 декабря

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Россельхознадзор запретил импорт овощей и фруктов из ряда регионов Молдавии с 4 декабря. Об этом пишет «Интерфакс».

Запрет объясняют систематическим обнаружением в овощах и фруктах из этих регионов потенциально угрожающих «многомиллиардному ущербу сельскохозяйственному производству России» объектов и игнорирование компетентными молдавскими ведомствами соответствующих нот Россельхознадзора.

Аналогичные ограничения также вводились в 2022 году.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала ответить Молдавии на присоединение к западным санкциям.

Захарова заявила, что молдавские власти нацелены на полное разрушение двусторонних отношений с Российской Федерацией, которые «по вине Кишинева уже находятся в весьма плачевном состоянии».

По мнению дипломата, риторика молдавских властей не отвечает интересам местных жителей, большая часть которых дружелюбно настроена к РФ и заинтересована в сохранении полноценного сотрудничества двух государств.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий