Россия ограничила импорт овощей и фруктов из Молдавии

Россельхознадзор запретил импорт овощей и фруктов из ряда регионов Молдавии с 4 декабря. Об этом пишет «Интерфакс».

Запрет объясняют систематическим обнаружением в овощах и фруктах из этих регионов потенциально угрожающих «многомиллиардному ущербу сельскохозяйственному производству России» объектов и игнорирование компетентными молдавскими ведомствами соответствующих нот Россельхознадзора.

Аналогичные ограничения также вводились в 2022 году.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала ответить Молдавии на присоединение к западным санкциям.

Захарова заявила, что молдавские власти нацелены на полное разрушение двусторонних отношений с Российской Федерацией, которые «по вине Кишинева уже находятся в весьма плачевном состоянии».

По мнению дипломата, риторика молдавских властей не отвечает интересам местных жителей, большая часть которых дружелюбно настроена к РФ и заинтересована в сохранении полноценного сотрудничества двух государств.

Ранее в России резко вырос импорт пива.