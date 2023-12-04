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Wildberries рассказал о первых осужденных за хищение ₽385 млн

Wildberries рассказал о ходе дела о хищении 385 млн руб. и о первых осужденных

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В мае 2021 года около пятидесяти человек совершили массированную атаку на компанию Wildberries, в результате которой было похищено более 385 миллионов рублей. По этому делу уже вынесен приговор девяти преступникам, сообщил представитель компании РБК.

Преступники получили разные сроки наказания, включая лишение свободы от пяти лет. Еще пятерым лицам предъявлено обвинение, и они ожидают вынесения приговора. Все осужденные должны будут возместить причиненный ущерб.

Суды по этому делу проводятся в городах, где было совершено преступление: четверо преступников осуждены в Москве, трое в Казани и двое в Чувашии. Собеседник РБК также сообщил, что организаторы мошеннической схемы имели ранее судимости, а некоторые группы преступников состоят из супругов и близких родственников, объединившихся для совершения преступлений. За два года следствия трое подозреваемых умерли, а несколько человек покинули страну.

Представитель Wildberries заявил, что расследование уголовного дела продолжается и принимаются меры для задержания остальных участников преступления. Он отметил, что личности и связи всех, кого еще не привлекли к ответственности, были установлены.

Преступники придумали схему и эксплуатировали уязвимости системы оплаты Wildberries. Они открывали свои магазины на платформе и заполняли их несуществующими цифровыми товарами по завышенным ценам, такими как сертификаты на туристические поездки, прыжки с парашютом, поездки на багги, обучение игре на гитаре, курсы по фитнесу и т.д. Затем они оформляли покупку своего собственного товара на Wildberries, но не производили оплату, используя ошибку в платежной программе. Внутренняя система Wildberries регистрировала факт покупки и переводила средства компании поставщикам-мошенникам за несуществующий товар, полагая, что оплата уже поступила на счет компании. Мошенники обналичивали полученные деньги на своих расчетных счетах.

Идет дальнейшее расследование этого уголовного дела, предпринимаются меры для задержания оставшихся участников преступления.

Ранее на Wildberries доставку товаров сделали платной из-за перегрузки ПВЗ (пунктов выдачи заказов) перед Новым годом.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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