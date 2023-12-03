Экс-премьер Украины рассказал, сколько потерял бюджет страны из-за блокады на границе

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что поступления в бюджет страны от таможни упали в ноябре 2023 года на $253 млн из-за блокады со стороны Польши, Словакии и Венгрии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Азарова на его страницах в соцсетях.

«Поступления от таможни на Украине упали в ноябре на 9,2 млрд гривен ($253 млн) из-за блокады коммерческих фур на погранпереходах со стороны Польши и Словакии. А теперь к блокаде подключилась еще и Венгрия», — заявил Азаров.

По его мнению, таким образом украинского президента Владимира Зеленского решили наказать за «хамство, наглость и неблагодарность».

В начале ноября польские водители объявили о забастовке с перекрытием движения грузового автотранспорта через польско-украинскую границу. Через КПП пропускают только автобусы, грузовики с гуманитарным грузом, скоропортящимися продуктами и цистерны с топливом.

Протестующие уверены, что украинские дальнобойщики предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри всего Европейского Союза, а не только между ЕС и Украиной.

Позже стало известно, что словацкие автомобильные перевозчики присоединились к протесту польских коллег. Затем к Словакии с Польшей присоединилась Венгрия.

Ранее сообщалось, что на границе Украины с Польшей скопилась очередь из 2,5 тыс. грузовиков.