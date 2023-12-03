Стало известно, сколько россияне потратят на новогодние подарки

Около 43,5% опрошенных россиян планируют потратить на новогодние подарки больше средств по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование МФК «Займер».

Экономить собирается лишь 15% граждан, а 2,8% полностью отказались от покупки подарков, говорится в исследовании. При этом 40,3% респондентов считают оптимальным потратить на один подарок 1-5 тыс. рублей. Четверть готова отдать 5-10 тыс., а 22,5% — более 10 тыс. рублей. В пределах 1 тыс. рублей намерены уложиться только 13,4% опрошенных.

Для двух третей россиян основные новогодние расходы — это подарки. Четверть больше всего потратит на праздничный стол, 7,5% — на досуг, 1,9% — на наряды.

Большинство хотело бы получить в подарок деньги, гаджеты, бытовую технику. Реже — походы в театр, рестораны, на концерты и спортивные мероприятия.

По словам гендиректора «Займер» Романа Макарова, готовность тратиться на праздники — признак достаточно хорошего материального положения населения и оптимизма в отношении экономики.

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