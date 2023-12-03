Эксперт заявил о риске дефицита новостроек в России

Регулярные изменения правил льготного кредитования несут риски для российского рынка недвижимости. Об этом в интервью газете «Известия» заявил директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Из-за этого перед каждым изменением условий кредитования наблюдается резкий всплеск спроса на недвижимость. При этом объем доступного предложения не успевает адаптироваться, в результате чего цены растут быстрее обычного.

По словам Хусаинова, такая ситуация несет более серьезные риски в долгосрочной перспективе. В частности, застройщики могут сокращать планы по запуску новых проектов. Это приведет к дефициту предложения через 3-5 лет и новой волне повышения цен на недвижимость.

Кроме того, при нынешних высоких ставках по ипотеке затрудняется продажа имеющегося у граждан жилья для улучшения жилищных условий. Люди не могут делать существенные скидки из-за ограничений со стороны банков.

По мнению эксперта, сейчас важно найти баланс между стимулированием спроса и снижением издержек девелоперов. В противном случае рынок может оказаться в патовой ситуации.

До этого стало известно о новом повышении минимального взноса по ипотеке.

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