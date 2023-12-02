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ЦБ установил официальный курс доллара на выходные

ЦБ России установил официальный курс доллара на уровне 89,7619 рублей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Центробанк РФ со 2 декабря установил официальный курс доллара США на уровне 89,7619 рублей. Это следует из данных , опубликованных на сайте финансового регулятора.

По сравнению с 1 декабря официальный курс американской валюты повысился на 1,18 рублей. Также ЦБ поднял официальный курс евро — на 1,0299 рублей, до 97,9126 рублей.

Российские банки ориентируются на официальные курсы валют регулятора, когда устанавливают свои обменные курсы для населения.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что в декабре курс доллара и евро будет колебаться у отметок 90 и 98 рублей соответственно. А если ЦБ повысит ключевую ставку, курсы американской и европейской валют упадут до 88 и 96 рублей соответственно. Экономист не ожидает всплесков спроса россиян на доллары и евро в последнем месяце года.

Когда лучше запастись валютой в случае поездок за рубеж на новогодние праздники — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик обозначил курс доллара на следующую неделю.

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