В Польше заявили о возможных проблемах из-за Украины

Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил в интервью журналу Do Rzeczy, что противоречия между Киевом и Варшавой возникли бы и без конфликта с Россией, поскольку евроинтеграция Украины грозит проблемами польской экономике.

По словам Босака, украинское сельское хозяйство при низком уровне заработной платы делает страну опасным соперником для польского государства. Вице-спикер сейма призвал принять меры для защиты рынка Евросоюза (ЕС) от продукции Украины.

Политик также поддержал протестующих на границе с Украиной польских дальнобойщиков. По его мнению, Киев совершает «злонамеренные действия», чтобы нанести ущерб европейским перевозчикам.

29 ноября польская радиостанция RMF24 сообщала, что властям Польши удалось предварительно договориться с протестующими фермерами на границе с Украиной, однако блокировка погранпереходов пока не снята.

Польские перевозчики начали блокировать контрольно-пропускные пункты (КПП) пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Ранее политолог оценил последствия блокировки КПП на границе с Польшей для Украины.